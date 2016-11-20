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    Азербайджан, Бразилия и Индонезия не соответствуют антидопинговому кодексу WADA

    Об этом на заседании совета учредителей WADA заявил глава комитета Рене Бушар

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал признать Азербайджан, Индонезию и Бразилию странами, чьи антидопинговые системы не соответствуют кодексу организации.

    Как передает Report, об этом на заседании совета учредителей WADA заявил глава комитета Рене Бушар.

    "Мы рекомендуем незамедлительно признать Азербайджан, Индонезию и Бразилию, которая принимала Олимпийские и Паралимпийские игры, несоответствующими кодексу странами", - сказал Бушар.

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