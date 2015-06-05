Азер Магеррамов: В ближайшее время будут приняты шаги касательно "черного рынка"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Как мне известно, футбол в Азербайджане развивается. Мы тесно сотрудничаем с АФФА. Мы сотрудничаем как официально, так и неформально налаживаем связи". Об этом в завлении Report отметил гендиректор Государственного предприятия "Азеридмансервис" ("Azəridmanservis") Азер Магеррамов, созданной в целях контроля за финансами, поступающими от проведения в Азербайджане спортивных лотерей, спортивных азартных игр (тотализаторов).

А.Магеррамов также отметил возможность продления "Topaz"ом контракта о спонсорстве над Премьер-лигой Азербайджана с Профессиональной футбольной лигой.

Он отметил, что вопрос зависит не только от него: "Данный вопрос нужно адресовать компании "Азеринтелтек" ("Azərinteltek"). До сих пор это сотрудничество было трехсторонним. Сотрудничество между "Азеридмансервис" (министерство молодежи и спорта), оператором азартных игр "Азеринтелтек" и АФФА было довольно успешным. Было бы лучше, если бы на вопрос относительно будущего они ответили бы втроем. Было бы неправильно адресовать вопрос мне. Но, как представитель министерства молодежи и спорта я могу оказать свою поддержку. Могу сказать, что данное сотрудничество поддерживает и сам министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Хотелось бы, чтобы это сотрудничество было продолжено".

По словам гендиректора, в июле они проинформируют общественность о новой продукции: "В списке может быть и новая продукция. В настоящее время идет работа над программой. Проект будет внедрен в Турции и Греции. При согласии азербайджанской стороны, в ближайшие месяцы возможно его применение и в Азербайджане".

А.Магеррамов также коснулся поднятого в Милли Меджлисе вопроса касательно звучащих высказываний относительно "Topaz". Он сказал, что неоднократно выражал свои мысли по этому поводу и не хочет повторяться. А.Магеррамов заявил, что деятельность "Topaz" находится под строгим контролем: "В "Topaz" условие относительно игры лиц, достигших совершеннолетия, поставлено очень строго. Существует также условие, согласно которому пункты "Topaz" должны быть расположены вдалеке от школ.

Официальный представитель "Азеризмансервис" напомнил, что прибыль направляется на нужды спорта и оплату налогов, а также в некоторые госструктуры. Это означает превосходство "Topaz" над "черным рынком". "Черный рынок" криминален, куда идут их деньги и кем тратятся, неизвестно. Наше превосходство в том, что мы - государственный проект и действуем по распоряжению Кабмина. В каждом пункте "Topaz" установлены камеры, с помощью которых контролируется, кто посещает эти пункты, а также контролируется возраст посетителей... То есть, серьезность в определенной степени обеспечена".

Но, несмотря на это, "черный рынок" до сих пор не ликвидирован. Вопрос неоднократно поднимался соответствующими структурами, партнерами, министерством налогов и другими силовыми структурами. Думаю, что в ближайшее время будут приняты необходимые шаги".

А.Магеррамов сказал, что адресовать данный вопрос в министерство молодежи и спорта неправильно: "Мы не видим "черный рынок", однако слышим о его существовании. Что я могу сказать? Данный вопрос не в моей компетенции.

Несколько лет назад была также создана компания "Азинтот" ("Azintot"), которая занималась конными соревнованиями. Однако деятельность этой компании не столь заметна. По словам руководителя "Азеридмансервис", данная компания больше не существует: "В ближайшее время мы сделаем заявление по этому поводу. В течение 2-3 месяцев я лично проинформирую общественность. Данная работа проводится успешно, просто, она осуществляется в других рамках. Компания "Азинтот" переименована".