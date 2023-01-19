Азер Алиев встретился с президентом Олимпийского совета Малайзии

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев встретился с находящимся в стране с визитом президентом Олимпийского совета Малайзии Мохаммедом Норзой Закарией.

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев встретился с находящимся в стране с визитом президентом Олимпийского совета Малайзии Мохаммедом Норзой Закарией.

Как сообщили Report в пресс-службе НОК, А. Алиев отметил, что в некоторых видах спорта Азербайджан особо преуспевает, завоевывает олимпийские медали.

Было отмечено, что Малайзия готовит сильных спортсменов в бадминтоне, велоспорте и других подобных видах спорта. Генеральный секретарь отметил, что стороны могут взаимодействовать в целях подготовки специалистов и спортсменов по этим видам спорта.

A. Алиев также отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев лично уделяет большое внимание развитию спорта в стране: "Именно по этой причине наши спортсмены добиваются успехов на международных соревнованиях".

Поблагодарив за искреннюю встречу, Норза Закария высоко оценил предложение о сотрудничестве, совместных тренировках. Он отметил, что Малайзия, страна которая до сих пор не выигрывала олимпийское золото, заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном.

На встрече также было обсуждено подписание документа о сотрудничестве между олимпийскими комитетами Азербайджана и Малайзии.