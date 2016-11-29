Азад Рагимов раскритиковал решение WADA в связи с Азербайджаном

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В столице Венгрии Будапеште началась 14-я конференция министров, ответственных за спорт, стран-членов Совета Европы.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, Азербайджан на заседании представляет министр Азад Рагимов.

На конференции в целях устранения недостатков, выявленных в результате расследований со стороны медиа и независимых исследователей, обсуждаются формы поддержки государствами Всемирного антидопингового агенства (WADA), работы, которые должны проводить государства в сфере защиты основных прав спортсменов в обновленной политике борьбы с допингом и другие важные вопросы. В рамках визита министр провел встречи с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Томасом Аяном, президентом WADA Крейгом Риди, в ходе которых было обсуждено нынешнее положение в сфере допинга. А.Рагимов также встретился с коллегами из России, Венгрии, Финляндии и Украины.

Во время выступления на конференции министр высказался против решения, вынесенного на последнем заседании WADA, относительно временной приостановки деятельности Антидопингового агентства Азербайджана: "Дорогие друзья, спортсмен годами готовится к олимпийским играм. Он делает все возможное для участия и победы на олимпиаде. Спустя 3-4 года после его победы распространяется информация об использовании им допинга, его медаль отнимается. Это игра судьбой спортсмена. Что касается приема допинга, в этом виноват не только спортсмен".