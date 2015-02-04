Азад Рагимов: "Пусть работает "черный рынок" и те, кто не любит Topaz, будут счастливы"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов прокомментировал озвученное в Милли Меджлисе предложение о необходимости остановки деятельности оператора азартных спортивных игр Topaz. В своем эксклюзивном сообщении Report министр отметил, что если народные депутаты примут такое решение, он поддержит его.

Он отметил, что как гражданин он не будет возражать против закрытия Topaz. Однако как чиновник А.Рагимов заявил следующее: "Если сравнивать с "черным рынком", то Topaz платит высокие налоги, это полностью прозрачная компания, 4,2% ее оборота расходуется на развитие спорта. Если закроют Topaz, останется "черный рынок". Он не платит налоги. Там много тех, кто кончает жизнь самоубийством. Незнающие люди могут интерпретировать это как пожелают. Пусть работает "черный рынок" и те, кто не любит Topaz и азартные игры, будут счастливы".

Отметим, что на прошедшем 2-го февраля заседании Милли Меджлиса депутат Гудрят Гасангулиев предложил закрыть Topaz.