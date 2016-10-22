Азад Рагимов прокомментировал решение о проведении II Европейских игр в Беларуси

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан готов поделиться набранным опытом с Беларусью для проведения II Европейских игр".

Как сообщает Report, об этом в заявлении ТАСС сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Министр выразил благодарность Беларуси за готовность проведения Евроигр: "Было бы несправедливо, если первые игры остались бы последними. Позиция Александра Лукашенко и желание Беларуси организовать II Европейские игры показывают, что игры получил шанс на продолжение своего существования. Нельзя забывать, что основным фактором Евроигр являются европейские спортсмены. Они должны иметь возможность участвовать на таких престижных соревнованиях, набираться бесценного опыта".

А.Рагимов подчеркнул, что люди, помогавшие Азербайджану в организации Евроигр, могут также помочь и Беларуси: "Эта большая честь для нас. Мы готовы предоставить Беларуси все, что у нас есть".

Отметим, что первые Европейские игры состоялись в Баку 12-28 июня 2015 года. Только соревнования по каяку и каноэ прошли в Мингячевире.