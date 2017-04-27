Азад Рагимов принял участие на открытии офиса Национального антидопингового агентства Азербайджана

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового здания Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

Как передает Report, на мероприятии принимали участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов и другие официальные лица.

Познакомившись с сотрудниками AMADA, А.Рагимов поздравил их и добавил, что у них очень ответственная работа.

Министр сказал, что будущее Азербайджана не может быть связано с допингом: "Хотелось бы, чтобы настал день, когда бы вы все остались без работы. То есть, чтобы на вас не возлагалось никакой работы. Однако, во время борьбы с допингом мы также наблюдаем несправедливость. Мы должны бороться и против этого. Ваше первое дело должно быть с федерациями".

А.Рагимов заявил о принятии за короткое время в Милли Меджлисе соответствующего закона и создании всех условий для деятельности структуры. Министр пожелал сотрудникам AMADA успехов.

Выступивший Ч.Гусейнзаде сказал, что несмотря на немного позднее создание AMADA, надежда на успешную деятельность структуры велика: "Не думаю, что сотрудники AMADA останутся без работы. Так как во всем мире ведется борьба против допинга".

Отметим, что Национальное антидопинговое агентства Азербайджана (AMADA) учреждено 23 декабря 2016 года. 17 февраля этого года структура приступила к полноценной деятельности. В штате агентства 13 сотрудников и 21 инспекторов допинг-контроля.

Фото: Эльшан Баба