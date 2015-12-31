Азад Рагимов примет Забита Самедова

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов примет многократного чемпиона мира и Европы по профессиональному кикбоксингу, победителя различных Гран-при Забита Самедова.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства Самая Мамедова.

По ее словам, президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев обратился к Азаду Рагимову с просьбой принять Забита Самедова. В связи с тем, что министр находится в отпуске, встреча запланирована на 12 января.

С.Мамедова отметила, что в министерство молодежи и спорта не поступало пригласительное письмо в связи с боем в Чечне, в котором Забит Самедов участвовал несколько дней назад: "Вероятно, письмо не дошло по каким-то техническим причинам. Но нас радуют его успехи. Забит Самедов является азербайджанским спортсменом и выступает от имени нашей страны. Но из-за того, что бои с его участием носят исключительно коммерческий характер, мы не можем оказывать финансовую поддержку в качестве госструктуры".

Отметим, что Забит Самедов в интервью Report заявил, что министерство молодежи и спорта и Федерация кикбоксинга Азербайджана не оказывают ему должной поддержки.