​Азад Рагимов обнародовал сумму, выделенную на Гран-при "Формула-1" в Баку

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На ремонтные работы на дорогах в целях проведения Европейского Гран-при "Формула-1" в Баку выделены средства в размере 12 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Министр отметил, что на сегодняшний день Операционная компания потратила на соревнования "Формула-1" 5 млн. манатов. Он отметил, что будет объявлен тендер на строительство "пит-стопа" на площади "Азадлыг". По словам А.Рагимова, общий бюджет сформируется в течение 3-4 месяцев.

Министр сообщил, что в продажу поступят около 30 тыс. билетов, стоимость которых составит от 19 манатов.