Азад Рагимов: Не справляющийся с работой президент федерации должен подавать в отставку - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью Report с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым.

- Мы готовимся завершить еще один год. За первые 9 месяцев завоевано 584 медали. В целом, как вы оцениваете 2017-й год и возможно ли за оставшийся период превысить рекорд прошлого года - 834 медали?

- Всегда период после летних Олимпийских игр называют периодом затишья. Потому что прославленные, добившиеся наивысших результатов спортсмены дают себе передышку. Сейчас говорить о результатах трудно. Я не верю, что по сравнению с прошлым годом, количество медалей будет меньше. Будет примерно такое же количество. Соревнований было много. На одних только IV Играх исламской солидарности завоевано 162 медали. Мы считаем достижения по медалям. Это однозначно. Однако в последующий после Олимпиады год не стоит ждать много медалей. Наши спортсмены прекрасно выступают. В этом году наша молодежная сборная по дзюдо впервые стала чемпионом Европы. Это большой результат. Есть результаты в настольном теннисе. Я верю, что новшество будет и в бадминтоне. Женская сборная по волейболу на чемпионате Европы заняла 4-е место. Есть продвижения в гандболе. Это показывает и уровень чемпионата Азербайджана.

- В 2017 году в Азербайджане состоялось 28 международных соревнований. Какое из них вы можете особо выделить?

- Мы стараемся, чтобы уровень организации проводимых в стране международных соревнований был высоким. Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд прошел на очень высоком уровне. Это особо отметили все команды и президент Европейской конфедерации волейбола. На очень высоком уровне были организованы IV Игры исламской солидарности и Гран при Азербайджана Формулы 1. Мы смотрели волейбол с большим напряжением. Не должны забывать и про Исламиаду. Среди 20 Гран при Формулы 1 самое зрелищное прошло в Баку. Это анализ руководства Международной федерации автомобильного спорта и для нас это очень отрадно. Вот главные крупные мероприятия.

- Одно из больших мероприятий прошло недавно. В Баку состоялась 55-я Конвенция Всемирного боксерского совета (WBC). В это время президент структуры Маурисио Сулейман отметил, что Азербайджан стал членом WBC. Однако пока нет информации о создании в Азербайджане Ассоциации профессионального бокса...

- На самом деле, такая структура имеется. Просто прошла регистрацию давно и не осуществляет никакой деятельности. Руководство Ассоциации много раз менялось. Не было профессиональных боксеров, которые могли бы выступать от имени структуры. Мы, по поручению президента, готовы оказать помощь в создании ее снова. Мы встречались с бывшим руководством. Они сказали, что готовы прекратить деятельность, и если новое руководство готово выполнять эту работу, передать этим людям свои полномочия. Это работа общественного объединения. Мы можем просто помочь. Начиная работу, для этой структуры первым шагом должно быть вступление в члены WBC. Пока национальная ассоциация подала заявку на членство в WBC. Маурисио Сулейман объявил, что Азербайджан стал 166 членом организации. Как только завершаться работы с документацией, мы можем стать официальными членами WBC. Последующие шаги не зависят от государства. В профессиональном боксе помощь могут оказать спонсоры и частные компании. Не выступающие от имени Федерации бокса Азербайджана (ФБА – ред.), желающие уйти в профессиональный бокс, могут вступить в ассоциацию.

- Сейчас президентом ФБА является Кямаледдин Гейдаров. Возможно ли, чтобы он стал президентом Ассоциации профессионального бокса?

- Мы говорили с ФБА. Наше мнение таково, что федерации любительского и профессионального бокса должны функционировать отдельно. Их совмещение ставит под вопрос, на каком уровне следует помогать новой структуре. Кроме того, в новой структуре ФБА предусматривается департамент профессионального бокса. Думаю, совместная работа этого департамента с Ассоциацией профессионального бокса может помочь азербайджанским спортсменам в данной сфере.

- Британец Энтони Джошуа, которого в 2011 году на чемпионате мира в Баку одолел азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов, сейчас занимается профессиональным боксом. Джошуа некоторое время назад победил такого борца как Владимир Кличко. Почему же Меджидову не участвовать в профессиональном боксе?

- Для нас очень важный вопрос - это олимпийские виды спорта, олимпиады. Меджидов уже трехкратный чемпион мира. Это очень большое достижение и оно высоко оценивается президентом. И наше, и желание Меджидова таково, чтобы он участвовал в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Поэтому до 2020 года его переход в профессиональный бокс не актуален. Однако не занимающиеся сейчас любительским боксом спортсмены, возраст которых это позволяет, могут продолжить выступать в профессиональном боксе.

- Были ли те, кто озвучил желание перейти в профессиональный бокс?

- Присутствующие с нами на всех мероприятиях опытные боксеры, например, Фархад Аджалов, предпринимает попытки заниматься профессиональным боксом. К этой работе могут быть привлечены наши бывшие олимпийские призеры, могут продолжить работу в качестве судей или чиновников в любительском боксе. Однако и в этом их помощь нам очень важна.

- В Азербайджане функционирует более 80 федераций. Сейчас многие из них переживают финансовые трудности. Хотя министерство молодежи и спорта по возможности поддерживает соревнования, некоторые федерации дошли даже до грани приостановления деятельности. Чтобы, говоря по-простому, ограничить зависимость федераций "от кармана", возможно ли, как в Турции, оказание финансовой поддержки за счет ставочных игр, т.е создания "системы бассейна" и финансирования оттуда?

- Наша компания "Азеридмансервис", получающая проценты от ставочных игр, постоянно помогает федерациям. Это продолжительный процесс. Куда тратятся средства, в прозрачном виде размещается на сайте. Из действующих сегодня 86 федераций 25-26 по восточным единоборствам. Хоть их названия разнятся, по сути повторяют друг друга. 11 лет назад мы решили создать Совет федераций восточных единоборств. Сейчас все федерации карате – члены этого совета. Председателем совета является депутат, известный каратист Ульви Гулиев. Руководству этих федераций с первого дня было сказано, что финансирование не может полностью осуществлять только министерство. Во-первых, это не олимпийские виды спорта. Мы отдаем предпочтение олимпийским видам. Здесь важнее всего тренировочные сборы, подготовка к соревнованиям, участие, витаминизация, обследование и лечение в клиниках. Однако и для федерации восточных единоборств предусмотрены определенные средства. Поставлено условие, если есть возможность, они могут участвовать в любых соревнованиях, арендовать залы. Если нет возможности, министерство может конкретно в течение года профинансировать один чемпионат Европы и один чемпионат мира среди молодежи и взрослых. Однако финансирование всех соревнований не входить в наш бюджет. Это им было сказано в открытой форме. Открываются новые федерации. Что мы можем сказать? Это общественное объединение, его открывают. Если они думают, что будут полностью финансироваться из бюджета, это абсолютно неверная мысль. Наш бюджет не позволяет помогать им всем. Однако мы сдерживаем обещание, данное федерациям, которые согласны с нашими условиями.

- К слову сказать, планируется ли в госбюджете будущего года увеличить средства для министерства молодежи и спорта?

- Нет. Министерство в последние 5-6 лет функционирует с одним и тем же бюджетом. Мы стараемся правильно распределять эти средства, тратить на считающиеся для нас основными направления. Мы добиваемся этого.

- То есть увеличения нет и после девальвации?

- Нет, никакого увеличения нет.

- Обычно при возникновении проблем, в первую очередь средства начинают урезать у спорта...

- Безусловно, такое имеет место быть, однако особенно федерации по олимпийским видам спорта финансируются за счет спонсоров. Так во всем мире. Некоторые банки, крупные компании постоянно помогают спорту и должны помогать. Это работа, которая делается для всего народа, чтобы возвышать наш флаг. Мы постоянно призываем спонсоров не жалеть своей помощи. Однако средства в бюджете министерства тоже выдаются согласно распределению.

- В Азербайджане большинством федераций руководят госчиновники. При отстранении с должности какого-то из них, федерация, президентом которой он являлся, сталкивается с трудностями. Например, когда Зия Мамедов начал терять полномочия как министр, в Федерации волейбола и руководимой его сыном Анаром Мамедовым Федерации гольфа начались проблемы. Предусмотрены ли какие-то меры для предотвращения таких случаев?

- Предотвратить такое невозможно. Мы говорим любительский спорт, но спортсмен любимым видом занимается профессионально. В таком случае этот человек должен жить, получать зарплату, удовлетворять потребности. Потому что другого дохода нет, он весь день на тренировках и соревнованиях. Министерство не может давать зарплату спортсменам. Наше Положение никак это не позволяет. Не может дать, даже имея средства. Согласно Положению министерство должно платить зарплату только своим сотрудникам. Президент федерации должен думать и об аренде залов. Президент федерации, который говорит: "Я не могу этого сделать", должен подать в отставку. Это однозначно. Мы не можем его заставить. Он сам должен понимать, что не может этого. Например, президент федераций гандбола, гольфа и фехтования говорит, что сегодня у меня нет такой возможности. Или говорит, что нет такой возможности у помогающей ему в этом деле фирмы. Хочет, чтобы президент федерации был освобожден с должности. В таком случае он обращается с заявлением и федерация путем голосования освобождает этого человека с должности.

- В таком ведущем виде спорта как борьба были проблемы. Карате включено в программу "Токио-2020", там тоже наблюдаются недочеты. Ожидаются ли какие-либо изменения в этих видах спорта?

- Сейчас я не вижу никакой проблемы в борьбе. Работы идут, наши борцы прекрасно выступают и показывают хорошие результаты. Они хорошо выступили на недавнем Межконтинентальном кубке в Дагестане. Временные трудности были, но по имеющейся у меня информации, все разрешены. В свое время карате помогал Международный банк Азербайджана. Однако в новой структуре банка не предусмотрена возможность помощи, выделения средств спорту. Мы стараемся сами помочь карате. Мы увеличили их бюджет, потому что карате - уже олимпийский вид спорта. Мы понимаем, что у них есть некоторые проблемы. Хотя это и не наше дело, мы призываем каждого владельца банка или компании предоставить предложение Национальной федерации карате Азербайджана, стать вице-президентом или председателем исполнительного комитета, помочь структуре. Полагаю, это очень достойное занятие. Призыв был многократно. Кто хочет, любит этот вит спорта, пусть дает предложение. Думаю, этого очень хотело бы и нынешнее руководство федерации.

- То есть можно прийти и заменить президента федерации Яшара Баширова?

- Баширов может остаться как президент федерации, исполнительный директор, заниматься конкретно тренировочным процессом, спортсменами, сборной. Либо, возможно, решать финансовые вопросы, развитие карате в регионах и др., то есть формы различны. Главное в том, чтобы создать структуру и иметь финансовую поддержку.

- В Федерации фехтования Азербайджана в течение одного месяца дважды прошли выборы президента. Сын первого вице-президента структуры Яшара Мамедова, главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов в интервью Report заявил, что Назим Ибрагимов в августе после переизбрания президентом федерации приехал в Азербайджан из Москвы, где проживает, и провел встречи, в результате было решено провести в сентябре очередные президентские выборы...

- Ильгар Мамедов приехал в Баку на свадьбу друга. Проведение повторных выборов в федерации я не связываю с Яшаром Мамедовым и приездом в Баку его сына. В августе были выборы, и Назим Ибрагимов был переизбран в президенты. После этого он попытался сформировать с министерством будущие планы. В то время Назим муэллим признался, что сейчас у него нет возможности оказать федерации нужную поддержку. Он привлек какую-то фирму для оказания помощи. Однако эта фирма больше не осуществляет деятельности. При таком раскладе он написал заявление и заявил, что если есть человек, готовый продолжать эту работу, он согласен покинуть должность. Так и произошло. То есть не было два раза выборов. Ибрагимов более 10 лет руководил федерацией.

- Они в августе этого года объявили о новых выборах и избрании Назима Ибрагимова президентом...

- По Уставу после определенного периода должны быть выборы. В августе были выборы. После мы посмотрели планы. Впереди "Токио-2020". Планы показали, что это руководство не может должным образом поддержать фехтование. Поэтому был избран новый президент.

- Будет ли фехтование под руководством Микаила Джаббарова претенциозным видом спорта к будущей олимпиаде?

- Мы так думаем. Вы вспомнили Ильгара Мамедова. Мы думаем, что может быть и его помощь как азербайджанца. Он сможет в полной форме наладить работу и может порекомендовать нам тренера мирового уровня. Мы верим, что и в данной сфере будут продвижения.

- Национальная федерация гребли Азербайджана функционирует с 2007 года. Однако до сих пор в Баку не созданы возможности для тренировок и соревнований. Несмотря на то, что в этом направлении долгое время делаются обнадеживающие заявления...

- Строительство нового канала не предусмотрено и у нас нет такой идеи. Просто на берегу Каспийского моря, где-то на территории национального парка должна быть база. Следует возвести легкую постройку для хранения лодок, создать условия для переодевания спортсменов. Близ Площади флага есть естественная площадка. 40-50 лет назад, когда в Каспийской бухте было безветренно, там тренировались наши гребцы. Мы хотим снова их там видеть. Вторая идея – озера Ходжахасан. В Баку обязательно нужна одна база. Потому что в Мингячевире с населением 120 тыс. человек трудно развивать этот вид спорта. Президент дал согласие на эту работу. Мы попросили Международную федерацию каноэ, чтобы приехал их эксперт и посмотрел, какое место на бульваре наиболее подходящее. То есть мы работаем над этим. Мы думаем, что в скором времени что-то да сделаем.

- Но прошел уже год и никакой представитель не приехал...

- Мы ждем, ведем переговоры.

- Какие изменения в борьбе с допингом произошли после создания Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA)?

- Это Национальное антидопинговое агентство, отвечающее полностью всем международным стандартам. Всеми сферами борьбы с допингом теперь занимается AMADA. Ведутся большие работы. Проводятся встречи со всеми федерациями, со спортсменами идет пропагандистская работа, ежедневно представляется список запрещенных средств. Над выбранными спортсменами имеется ежедневный надзор. Несколько соревнований поручено нашему агентству. То есть у структуры есть авторитет, ей верят. На некоторых соревнованиях и в Азербайджане, и в Грузии работали наши допинг-офицеры, брали анализы. В будущем году в Азербайджане состоится конференция Всемирного антидопингового агентства. Это тоже большое доверие. Созданное в короткие сроки наше агентство своей работой завоевало авторитет. Именно потому эта конференция состоится в Азербайджане.