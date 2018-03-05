Азад Рагимов: Наши успехи в этой области говорят о том, что Азербайджан - спортивная страна

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Поздравляем всех спортсменов с Днем физической культуры и спорта. Это - наш профессиональный праздник. Мы отмечаем этот день благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По его словам, в результате осуществляемой государством успешной политики, спорт в стране приобрел широкий масштаб:

"Наши успехи в этой области дают основание утверждать, что Азербайджан - спортивная страна. Отмечать этот день в спортивной стране - большая честь. Наша цель заключается в пропаганде спорта и привлечении молодежи к этой работе. Верим, что флаг Азербайджана и впредь будет возвышаться, наш гимн будет звучать постоянно, а количество медалей расти. Поздравляю наших спортсменов!".