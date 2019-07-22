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Азад Рагимов: EYOF очень полезен для Азербайджана

​Азад Рагимов: EYOF очень полезен для Азербайджана

"XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку 2019" (EYOF) очень полезен для Азербайджана с точки зрения развития физической культуры и спорта".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов на церемонии открытия уголка "Олимпийской культуры и спорта" в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019".

На проводимой в Деревне атлетов церемонии министр выразил надежду, что благодаря EYOF, а также Олимпийской программе по культуре и образованию, как можно больше детей проявят интерес к спорту и здоровому образу жизни.

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