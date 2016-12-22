Азад Рагимов: Дзюдо в Азербайджане имеет большое будущее

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском дворце спорта состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, выступивший на церемонии открытия министр молодежи и спорта Азад Рагимов коснулся важной роли дзюдо среди видов спорта в стране.

Он отметил, что 2016 год был для Азербайджана значимым. Министр подчеркнул, что этот год запомнился 25-летием восстановления независимости Азербайджана и успехами наших спортсменов на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро: "И на долю азербайджанских спортсменов выпали медали из числа 18-ти медалей. Впервые были завоеваны 2 серебряные медали. Дзюдо очень популярный вид спорта в Азербайджане. Здесь присутствует большое количество дзюдоистов из различных регионов. В Азербайджане дзюдо имеет большое будущее".

По словам министра, показанные на чемпионатах Европы и мира результаты будут служить массовости дзюдо и воспитанию в регионах новых талантливых спортсменов. Затем министр пожелал участникам соревнований успехов.

В своем выступлении вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли заявил, что чемпионат страны с участием 450 дзюдоистов пройдет в условиях интересной и напряженной борьбы. Затем он объявил чемпионат открытым.

Отметим, что после церемонии открытия стартовали финальные встречи и встречи за бронзовые медали в различных весовых категориях.