​Азад Рагимов: Для "Формулы-1" на площади Азадлыг построят двухэтажное здание "пит-стоп"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Для проведения соревнований "Формула-1" на площади Азадлыг построят двухэтажное здание "пит-стоп".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, проводимые в настоящее время работы касательно "Формулы-1" - технические вопросы: "Вы знаете, что для проведения соревнований в Баку должны быть созданы соответствующие условия. В настоящее время занимаются техническими вопросами. Работы по замене асфальтового покрытия на дорогах, где пройдут соревнования, завершатся в течение 1-2 месяцев. К этой работе планируем приступить с марта будущего года".