Азад Рагимов дал оценку выступлениям азербайджанских спортсменов на Рио-2016

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "Статистические данные XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и завоевание нашими спортсменами 18 медалей повышают имидж Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в интервью командированным на Олимпиаду журналистам заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, комментируя выступления наших спортсменов.

Министр заявил, что Азербайджан занимает первое место по эффективности спортсменов в мире: "Об этом также упоминается в информации, распространенной агентством Telegraf, в которой США отведено третье место. С точки зрения количества медалей, мы на 15 месте в числе 207 стран, что является невероятно высоким показателем. Мы на 7 месте среди стран Европы, на первом месте среди исламских стран, и на втором - среди стран СНГ. Отрадно, что нами завоеваны медали не в двух, а в пяти видах спорта".

По словам А.Рагимова, опередившие нас по числу золотых медалей страны завоевали медали в двух, максимум трех видах спорта.