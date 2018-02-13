Азад Рагимов: Азербайджан открыл двери для тысяч туристов

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "После обретения Азербайджаном независимости в стране был проведен ряд крупномасштабных мероприятий. Среди них I Европейские Игры "Баку 2015", IV Игры Исламской Солидарности "Баку 2017", Гран-при Азербайджана "Формулы-1", Всемирная Шахматная Олимпиада".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал, в своем выступлении на конференции в Центре Гейдара Алиева на тему "Польза проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны- хозяйки".

Министр отметил, что, говоря о соревнованиях также следует отметить оставленное ими наследие: "Сюда входят Бакинский олимпийский стадион, Арена национальной гимнастики и другие. Мы также не должны забывать и человеческий фактор. Группа добровольцев внесла свой вклад на крупных соревнованиях. Азербайджан открыл двери для тысяч туристов. Они приезжают в Азербайджан не только на соревнования, но и также отметить здесь ряд праздников. Для нас очень важна агитация посредством спорта".