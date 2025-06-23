Азад Аскеров: UFC Fight Night в Баку прошел на высоком уровне

14:15

Турнир UFC Fight Night в Азербайджане был организован на высоком уровне.

Об этом Report сообщил президент Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана Азад Аскеров.

По его словам, азербайджанские бойцы Назим Садыхов и Рафаэль Физиев оправдали ожидания, одержав уверенные победы. Что касается Тофика Мусаева, Аскеров подчеркнул его мужество: несмотря на то, что соперник превысил лимит веса, он не отказался от боя. Проигрыш, по словам Аскерова, не показатель слабости: у Мусаева ещё будут возможности себя проявить.

Касаясь главного боя вечера между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри, Аскеров отметил, что на результат могли повлиять адаптация к часовому поясу и физическое состояние бойцов. Он подчеркнул, что невозможно судить объективно, не зная внутренней подготовки спортсменов.

Отдельно он высказался о судействе, прокомментировав поединок Тагира Уланбекова и Максума Азата. По мнению Аскерова, победа должна была достаться казахстанцу, который был более активен и точен, хотя судьи отдали бой россиянину.

Аскеров подчеркнул, что подобные турниры способствуют международной репутации Азербайджана и представляют страну как надежного организатора спортивных событий.

Напомним, Назим Садыхов победил Николаса Мотту (Бразилия), Рафаэль Физиев — Игнасио Баамондеса (Чили). Тофик Мусаев уступил Мыктыбеку Оролбаю (Кыргызстан). В главном бою вечера Халил Раунтри победил Джамала Хилла (оба — США) по итогам пяти раундов.