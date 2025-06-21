О нас

Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC

Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC
Индивидуальные
21 июня 2025 г. 14:14
Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC

Президент Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана Азад Аскеров высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC Fight Night, который пройдет сегодня в Baku Crystal Hall.

В беседе с корреспондентом Report Аскеров выразил уверенность в победе Рафаэля Физиева над чилийцем Игнасио Багамондесом, подчеркнув, что не сомневается в силе и настойчивости Физиева.

Большие надежды глава Федерации возлагает и на Назима Садыхова.

"Я вижу в нем огромный потенциал. Это мое личное мнение, но я уверен, что Назим способен достичь вершин. Он победит в боях, которые многих удивят. Его рост и стиль позволяют доминировать. В поединке с бразильцем Николасом Моттой ожидаю хорошего результата – Назим способен измотать соперника своим темпом", - добавил он.

Касаясь выступления Тофика Мусаева, Аскеров отметил его опыт и темп ведения боя.

"Он известен своими быстрыми боями, активно работает руками и ногами. Соперник из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай ведет нестабильные поединки, каждый раз меняет тактику. Но верю, что Тофик справится", - заявил Аскеров.

Глава федерации также подчеркнул важность турнира для имиджа страны. "Азербайджан всегда достойно проводил крупные спортивные мероприятия. Благодаря вниманию и поддержке президента Ильхама Алиева спорт у нас на особом уровне. UFC – глобальное событие, которое привлечет внимание туристов и укрепит международный авторитет страны", - добавил он.

Напомним, что турнир UFC Fight Night в Баку начнется сегодня: предварительные бои стартуют в 20:00, основные — в 23:00. Главный поединок вечера — между американцами Джамалем Хиллом и Халилом Раунтри. Азербайджан представят бойцы Тофик Мусаев, Рафаэль Физиев и Назим Садыхов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının prezidenti: "Döyüşçülərimizdən UFC turnirində gözləntilərim böyükdür"

Другие новости из категории

В Баку впервые пройдет турнир UFC
В Баку впервые пройдет турнир UFC
21 июня 2025 г. 07:15
Хидаят Гейдаров избран в Комиссию спортсменов Международной федерации дзюдо
Хидаят Гейдаров избран в Комиссию спортсменов Международной федерации дзюдо
20 июня 2025 г. 23:42
Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой
Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой
20 июня 2025 г. 19:54
Бойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку
ФотоБойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку
20 июня 2025 г. 18:35
Известные бойцы ММА встретились с болельщиками в Баку
ФотоИзвестные бойцы ММА встретились с болельщиками в Баку
20 июня 2025 г. 17:47
Состоялась церемония открытия турнира Sheki Open
ФотоСостоялась церемония открытия турнира Sheki Open
20 июня 2025 г. 16:09
Азербайджанский борец дисквалифицирован за допинг на 36 месяцев
Азербайджанский борец дисквалифицирован за допинг на 36 месяцев
20 июня 2025 г. 12:51
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по дзюдо в 1/8 финала встретится с Германией 
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по дзюдо в 1/8 финала встретится с Германией 
20 июня 2025 г. 09:25
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы
19 июня 2025 г. 22:57
Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата мира в Болгарии
Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата мира в Болгарии
19 июня 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi