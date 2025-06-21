Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC

Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC

Президент Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана Азад Аскеров высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC Fight Night, который пройдет сегодня в Baku Crystal Hall.

В беседе с корреспондентом Report Аскеров выразил уверенность в победе Рафаэля Физиева над чилийцем Игнасио Багамондесом, подчеркнув, что не сомневается в силе и настойчивости Физиева.

Большие надежды глава Федерации возлагает и на Назима Садыхова.

"Я вижу в нем огромный потенциал. Это мое личное мнение, но я уверен, что Назим способен достичь вершин. Он победит в боях, которые многих удивят. Его рост и стиль позволяют доминировать. В поединке с бразильцем Николасом Моттой ожидаю хорошего результата – Назим способен измотать соперника своим темпом", - добавил он.

Касаясь выступления Тофика Мусаева, Аскеров отметил его опыт и темп ведения боя.

"Он известен своими быстрыми боями, активно работает руками и ногами. Соперник из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай ведет нестабильные поединки, каждый раз меняет тактику. Но верю, что Тофик справится", - заявил Аскеров.

Глава федерации также подчеркнул важность турнира для имиджа страны. "Азербайджан всегда достойно проводил крупные спортивные мероприятия. Благодаря вниманию и поддержке президента Ильхама Алиева спорт у нас на особом уровне. UFC – глобальное событие, которое привлечет внимание туристов и укрепит международный авторитет страны", - добавил он.

Напомним, что турнир UFC Fight Night в Баку начнется сегодня: предварительные бои стартуют в 20:00, основные — в 23:00. Главный поединок вечера — между американцами Джамалем Хиллом и Халилом Раунтри. Азербайджан представят бойцы Тофик Мусаев, Рафаэль Физиев и Назим Садыхов.