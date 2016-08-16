​Автобус с журналистами протаранил несколько машин и дорожные ограждения в Рио

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Автобус с журналистами, следовавший в Олимпийский пресс-центр в Рио-де-Жанейро, на высокой скорости боком протаранил несколько машин и дорожные ограждения.

Как передает Report, никто из находившихся в автобусе не пострадал.

При этом водитель после инцидента не остановился и не снизил скорость, а продолжил движение. Скорость автобуса составляла не менее 70 км/ч.

Автобус не получил серьезных повреждений, за исключением глубоких царапин на правой стороне корпуса.

Это не первый инцидент с участием олимпийского транспорта в Рио. Накануне появились сообщения, о том что один из олимпийских шатлов попал в серьезное ДТП, но на утренней пресс-конференции глава оргкомитета Игр-2016 Марио Андрада заявил, что не может ни подтвердить, не опровергнуть эту новость, так как не обладает информацией.