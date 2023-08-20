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Австрийский стрелок завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку

Австрийский стрелок завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку Представитель Австрии Александр Шмирль завоевал золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров среди мужчин на чемпионате мира в Баку.
Индивидуальные
20 августа 2023 г. 18:48
Австрийский стрелок завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку

Представитель Австрии Александр Шмирль завоевал золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров среди мужчин на чемпионате мира в Баку.

Как передает Report, серебром удостоился чех Петр Нимбурский, набравший 459,2 балла.

Третье место занял индиец Ахил Шеорана с 450 очками.

Вышедшие в финал соревнований представители Австрии, Швейцарии, Индии и Финляндии завоевали лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçirilən dünya çempionatında Avstriya atıcısı qızıl medal qazanıb

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