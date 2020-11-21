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Австриец обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР

Австриец обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР Австриец Доминик Тим победил серба Новака Джоковича в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
Индивидуальные
21 ноября 2020 г. 23:12
Австриец обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР

Австриец Доминик Тим победил серба Новака Джоковича в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, призовой фонд соревнований составляет 5,7 млн долларов США.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца. Тим одержал пятую победу в 12 встречах против Джоковича.

Отметим, что Тим занимает третью строчку рейтинга ATP, в его активе 17 титулов на соревнованиях под эгидой организации. В нынешнем сезоне австриец вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и выиграл Открытый чемпионат США.

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