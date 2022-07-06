Австралийский велогонщик выиграл пятый этап "Тур де Франс"

Австралийский велогонщик Саймон Кларк, представляющий команду Israel - Premier Tech, стал победителем пятого этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс".

Австралийский велогонщик Саймон Кларк, представляющий команду Israel - Premier Tech, стал победителем пятого этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заезд прошел в среду.

Австралиец преодолел дистанцию 157 км за 3 часа 13 минут 35 секунд. Вторым финишировал нидерландец Тако ван дер Хорн из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, третьим - представитель Норвегии Эдвальд Боассон Хаген из TotalEnergies. Следующий этап пройдет в четверг, велогонщики преодолеют дистанцию 220 км.

В общем зачете лидирует бельгиец Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, с результатом 16 часов 17 минут 22 секунды, на втором месте идет американец Нильсон Паулесс из EF Education - Easypost с отставанием в 13 секунд. Тройку лидеров замыкает Хаген Боассон (+0.14).