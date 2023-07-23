Австралийская пловчиха побила мировой рекорд в плавании

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.
Как передает Report, австралийка финишировала первой в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке. Ее результат составил 3 минуты 55,38 секунды. Второе место заняла американка Кэти Ледеки (отставание - 3,35 секунды), третье - новозеландка Эрика Фэйрвезер (+4,21).
Прежний мировой рекорд принадлежал канадке Саммер Макинтош (3.56,08), она установила его в марте 2023 года на соревнованиях в Канаде. На чемпионате мира в Фукуоке Макинтош финишировала четвертой (+4,56).
Сборная Австралии также установила мировой рекорд на дистанции 4х100 вольным стилем, показав время 3 минуты 27,96 секунды. Ранее рекорд также принадлежал австралийкам (3.29,69).