Австралийская пловчиха побила мировой рекорд в плавании

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.

Как передает Report, австралийка финишировала первой в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке. Ее результат составил 3 минуты 55,38 секунды. Второе место заняла американка Кэти Ледеки (отставание - 3,35 секунды), третье - новозеландка Эрика Фэйрвезер (+4,21).

Прежний мировой рекорд принадлежал канадке Саммер Макинтош (3.56,08), она установила его в марте 2023 года на соревнованиях в Канаде. На чемпионате мира в Фукуоке Макинтош финишировала четвертой (+4,56).

Сборная Австралии также установила мировой рекорд на дистанции 4х100 вольным стилем, показав время 3 минуты 27,96 секунды. Ранее рекорд также принадлежал австралийкам (3.29,69).