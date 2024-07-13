Австралийка Джессика Халл установила мировой рекорд в беге на 2 000 метров

Австралийка Джессика Халл установила на этапе Бриллиантовой лиги мировой рекорд в беге на дистанции 2 000 метров.

Австралийка Джессика Халл установила на этапе Бриллиантовой лиги мировой рекорд в беге на дистанции 2 000 метров.

Как передает Report , соревнования проходят в Монако.

Спортсменка установила достижение на этапе Бриллиантовой лиги, показав результат 5 минут 19,70 секунды. Прежний мировой рекорд был установлен в сентябре 2021 года. Его обладателем была Франсин Нийонсаба из Бурунди с результатом 5 минут 21,56 секунды.

Отметим, что Халл 27 лет. Для нее это первая победа на соревнованиях подобного уровня. Халл является участницей Олимпийских игр в Токио, в беге на 1 500 метров она заняла итоговое 11-е место.