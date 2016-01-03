Авария на ралли "Дакар": пострадали 10 человек

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Количество зрителей, пострадавших во время аварии на ралли "Дакар" увеличилось до десяти человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Сообщить на иностранных СМИ Как сообщает, инцидент произошел в субботу в "прологе" "Дакар"-2016, стартовавшем в аргентинском Буэнос-Айресе. Автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей.

Сообщается, что после аварии в больницу были доставлены десять человек, в том числе одна беременная, состояние которой на данный момент удовлетворительное. В тяжелом состоянии находятся отец и сын 14 летний, которых транспортировали в больницу на вертолете.

"В общей сложности мы приняли десять пациентов. Четыре в педиатрическое отделение и шесть взрослых, среди которых есть беременная. Она в удовлетворительном состоянии. Есть два серьезно пострадавших - отец и его 14 летний сын" - сказал главный врач больницы Сейнт Франсис Даниэль Модесто.