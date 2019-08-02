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Аудитория II Европейских игр "Минск 2019" превысила 1,5 миллиарда человек

Аудитория II Европейских игр "Минск 2019" превысила 1,5 млрд человек

Названы ключевые маркетинговые показатели II Европейских игр "Минск 2019".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, на организованной пресс-конференции были представлены некоторые статистические показатели. 

Начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда акцентировал внимание на показателях интереса к форуму со стороны телезрителей.

По его словам, телеаудитория Игр в Европе превысила 320 млн человек и достигла 111 млн за пределами Старого Света. Транслировались соревнования на 195 стран и территорий, причем объем общего вещания компаниями-правообладателями только на европейском континенте превысил 3000 часов и также преодолел значение в 1000 часов в остальном мире. В целом, охват аудитории составил более 1,5 миллиарда человек.

Также определена тройка стран-лидеров по количеству часов телетрансляций. Это телеканалы Беларуси, Польши и Португалии. 

Цифры заполняемости трибун на объектах II Европейских игр озвучил генеральный директор официального билетного оператора – ООО "Тикетпро" Кирилл Сущинский.

Он заявил, что ранее подобных масштабных спортивных мероприятий в Беларуси не проводилось, и в этом уникальность реализованной билетной программы. Для билетов были разработаны и внедрены 13 степеней защиты. Первый билет был приобретен уже через несколько минут после объявления о начале реализации 1 декабря 2018 года. В то же время последний билет на церемонию закрытия был продан 30 июня 2019 года непосредственно во время ее проведения в 22:54.

"Всего Игры посетили 232 тыс. болельщиков, а заполняемость трибун на спортивных соревнованиях составила 88%. На 62 соревновательные сессии из 102 билеты были проданы полностью. Церемонию открытия II Европейских игр по билетам посетили 17,5 тыс. зрителей, а закрытия – 18,7 тыс., а заполненность стадиона во время их проведения составила 97,5% В ходе продажи билетов на церемонии во главу угла ставился комфорт зрителей. На места, где из-за использования техники и оборудования ограничивалась обзорность, билеты не продавались", - напомнил Кирилл Сущинский.

Отметим, что "Минск-2019" охватил период с 21-го по 30 июня. На счету у сборной Азербайджана 28 медалей (5 золотые, 10 серебряные и 13 бронзовые). На первом месте Россия - 44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые медали.

III Европейские игры пройдут в Кракове (Польша) в 2023 году. 

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