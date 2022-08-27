Audi объявила о приходе в Формулу-1

Компания Audi подтвердила приход в Формулу-1 и показала гоночный болид, раскрашенный в новую фирменную ливрею.

Компания Audi подтвердила приход в Формулу-1 и показала гоночный болид, раскрашенный в новую фирменную ливрею.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, дебютным сезоном для немецкой марки станет 2026-й.

Производитель выступит в роли поставщика силовых установок для ещё неназванной команды, причем их разработкой займется подконтрольное Audi Sport подразделение, основанное на базе центра автоспортивных компетенций в Нойбурге-на-Дунае.

В компании отметили, что возможность испытать новые технологии - не единственная причина. Audi также важен охват целевой аудитории на основных рынках. В 2021-м трансляции Формулы-1 посмотрели более 1,5 миллиарда человек. Гонки популярны в Китае и США - ключевых странах для Audi, - и с каждым годом они привлекают все больше внимания.