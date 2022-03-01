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Атлетам России и Беларуси запретили участвовать в международных соревнованиях

Атлетам России и Беларуси запретили участвовать в международных соревнованиях Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях.
Индивидуальные
1 марта 2022 г. 23:30
Атлетам России и Беларуси запретили участвовать в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт организации, решение принято в связи с военной интервенцией в Украине.

Спортсмены не выступят в ближайших чемпионатах мира: в Орегоне, ЧМ в помещении в Белграде и командном ЧМ в Омане.

"Совет World Athletics сегодня согласился ввести санкции против федераций России и Беларуси. Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут исключены из соревнований World Athletics с немедленным вступлением в силу. Совет также согласился рассмотреть дальнейшие меры, включая приостановку деятельности белорусской федерации, на запланированном заседании 9-10 марта", - гласит сообщение на сайте World Athletics.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Belarus atletlərinin beynəlxalq yarışlarda iştirakına qadağa qoyulub

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