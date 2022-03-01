Атлетам России и Беларуси запретили участвовать в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт организации, решение принято в связи с военной интервенцией в Украине.

Спортсмены не выступят в ближайших чемпионатах мира: в Орегоне, ЧМ в помещении в Белграде и командном ЧМ в Омане.

"Совет World Athletics сегодня согласился ввести санкции против федераций России и Беларуси. Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут исключены из соревнований World Athletics с немедленным вступлением в силу. Совет также согласился рассмотреть дальнейшие меры, включая приостановку деятельности белорусской федерации, на запланированном заседании 9-10 марта", - гласит сообщение на сайте World Athletics.