Атлет скончался после соревнований по Ironman в Англии

Участник триатлона Ironman 70.3 в графстве Стаффордшир скончался вскоре после госпитализации с соревнований.

Участник триатлона Ironman 70.3 в графстве Стаффордшир скончался вскоре после госпитализации с соревнований.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета Birmingham Mail.

"Спортсмену потребовалась немедленная медицинская помощь во время водной части гонки. На месте ему была оказана медицинская помощь, затем его доставили в больницу. Однако позже спортсмен скончался, несмотря на все усилия медиков", - приводится сообщение пресс-службы состязания.

Имя атлета не называется.

Отметим, что гонка состоит из трех частей: плавание, езда на велосипеде и забег. В этот раз маршрут пролегал через загородный парк Чейзуотер, Кэннок-Чейз, водохранилище Блитфилд и завершился в центре города Стаффорд.