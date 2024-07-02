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Ассоциация спортивных журналистов наградила сотрудников Report

Ассоциация спортивных журналистов наградила сотрудников Report Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана наградила спортивных лауреатов 2023 года.
Индивидуальные
2 июля 2024 г. 16:43
Ассоциация спортивных журналистов наградила сотрудников Report

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана наградила спортивных лауреатов 2023 года.

Как сообщает Report, спортивные журналисты были награждены на мероприятии, состоявшемся в офисе Ассоциации.

Президент организации Эльдар Исмайлов напомнил о том, что отмечается 100-летие Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и поздравил журналистов с Международным днем спортивных журналистов.

Среди победителей - сотрудники Информационного агентства Report. Спортивным журналистом года на общественно-политических сайтах был избран Тебриз Гулиев, а фотожурналистом года - Эхтирам Джабиев.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un əməkdaşları mükafatlandırılıb

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