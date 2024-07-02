Ассоциация спортивных журналистов наградила сотрудников Report

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана наградила спортивных лауреатов 2023 года.
Как сообщает Report, спортивные журналисты были награждены на мероприятии, состоявшемся в офисе Ассоциации.
Президент организации Эльдар Исмайлов напомнил о том, что отмечается 100-летие Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и поздравил журналистов с Международным днем спортивных журналистов.
Среди победителей - сотрудники Информационного агентства Report. Спортивным журналистом года на общественно-политических сайтах был избран Тебриз Гулиев, а фотожурналистом года - Эхтирам Джабиев.