Ассоциация спортивных журналистов наградила сотрудников Report

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана наградила спортивных лауреатов 2023 года.

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана наградила спортивных лауреатов 2023 года.

Как сообщает Report, спортивные журналисты были награждены на мероприятии, состоявшемся в офисе Ассоциации.

Президент организации Эльдар Исмайлов напомнил о том, что отмечается 100-летие Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и поздравил журналистов с Международным днем спортивных журналистов.

Среди победителей - сотрудники Информационного агентства Report. Спортивным журналистом года на общественно-политических сайтах был избран Тебриз Гулиев, а фотожурналистом года - Эхтирам Джабиев.