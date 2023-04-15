Ассоциация: Призываем международную общественность осудить поджог азербайджанского флага в Ереване

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (АСЖА) выступила с заявлением в связи с поджогом азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (АСЖА) выступила с заявлением в связи с поджогом азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Освещение различных спортивных мероприятий, как в нашей стране, так и за рубежом, является важной частью нашей профессиональной деятельности. Хорошо известно, что спортивные соревнования - это блестящие рекорды и здоровая конкуренция. Спорт также дает уникальную возможность общения людям, когда невозможно установить контакты при помощи других средств коммуникации. Спорт содействует миру. То, что произошло вчера в Ереване, немыслимо. Демонстрация такого явного неуважения к основным ценностям любого спортивного турнира неприемлема. Азербайджан регулярно проводит крупные международные спортивные мероприятия. Мы освещали все эти соревнования, в том числе с участием армянских спортсменов. В нашей стране никогда не происходило подобных событий. Создание условий для участия спортсменов в соревнованиях - ответственная задача, которая лежит на организаторах. Мы призываем международную общественность осудить инцидент, произошедший на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване".