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Ассоциация азербайджанцев Британии поздравила народ с Победой 

Ассоциация азербайджанцев Британии поздравила народ с Победой  "Тысячи проживающих в Британии азербайджанцев поддерживают азербайджанский народ, армию и государство"
Индивидуальные
17 ноября 2020 г. 11:08
Ассоциация азербайджанцев Британии поздравила народ с Победой 

Ассоциация азербайджанцев Британии поздравила наш народ с победой во второй Карабахской войне.

Как сообщает Report, в поздравительном послании подчеркивается, что азербайджанская армия, проявив недюжинное мужество и передовые способы ведения боя, поразила весь мир. Азербайджанцы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии выразили соболезнования семьям шехидов и пожелали исцеления раненым солдатам.

Отмечается, что заклятый враг не отказался от своих амбиций и будет вести борьбу против Азербайджана на всех фронтах, особенно на международной арене с еще большим остервенением: "Тысячи проживающих в Британии азербайджанцев поддерживают азербайджанский народ, армию и государство. Мы плечом к плечу с вами. Оказывали и будем оказывать всемерную поддержку Азербайджану.

С Днем Победы!"

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyası xalqımızı təbrik edib

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