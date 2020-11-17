Ассоциация азербайджанцев Британии поздравила народ с Победой

"Тысячи проживающих в Британии азербайджанцев поддерживают азербайджанский народ, армию и государство"

Ассоциация азербайджанцев Британии поздравила наш народ с победой во второй Карабахской войне.

Как сообщает Report, в поздравительном послании подчеркивается, что азербайджанская армия, проявив недюжинное мужество и передовые способы ведения боя, поразила весь мир. Азербайджанцы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии выразили соболезнования семьям шехидов и пожелали исцеления раненым солдатам.

Отмечается, что заклятый враг не отказался от своих амбиций и будет вести борьбу против Азербайджана на всех фронтах, особенно на международной арене с еще большим остервенением: "Тысячи проживающих в Британии азербайджанцев поддерживают азербайджанский народ, армию и государство. Мы плечом к плечу с вами. Оказывали и будем оказывать всемерную поддержку Азербайджану.

С Днем Победы!"