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Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии

Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии Завершившая спортивную карьеру азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии и реабилитации.
Индивидуальные
29 апреля 2025 г. 12:55
Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии

Завершившая спортивную карьеру азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии и реабилитации.

Об этом Report сообщила 20-летняя спортсменка.

По словам Джалиловой, именно пережитая травма, длительное восстановление и личный опыт в спорте подтолкнули ее к выбору новой профессии. Она подчеркнула, что хочет помогать другим, особенно детям и гимнасткам, в преодолении последствий травм и заботе о здоровье.

Напомним, Арзу Джалилова - бронзовый призер чемпионата Европы и обладательница медалей юниорского чемпионата мира.

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