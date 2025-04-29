Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии

Завершившая спортивную карьеру азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии и реабилитации.

Завершившая спортивную карьеру азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова намерена получить второе образование в области физиотерапии и реабилитации.

Об этом Report сообщила 20-летняя спортсменка.

По словам Джалиловой, именно пережитая травма, длительное восстановление и личный опыт в спорте подтолкнули ее к выбору новой профессии. Она подчеркнула, что хочет помогать другим, особенно детям и гимнасткам, в преодолении последствий травм и заботе о здоровье.

Напомним, Арзу Джалилова - бронзовый призер чемпионата Европы и обладательница медалей юниорского чемпионата мира.