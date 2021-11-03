Армянский дзюдоист сборной России не приедет в Баку

Обнародован окончательный состав сборной России на турнир Большого шлема по дзюдо, который состоится в Баку.

Обнародован окончательный состав сборной России на турнир Большого шлема по дзюдо, который состоится в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо, команда будет представлена 13 спортсменами.

Ранее из состава был исключен Арман Адамян (100 кг). В заявленном составе сборной России 8 спортсменов и 5 спортсменок. В мужском зачете выступят Альберт Огузов, Дамир Меремов (оба 60 кг), Якуб Шамилов, Абдулла Абдулджалилов (оба 66 кг), Махмадбек Махмадбеков, Аюб Хажалиев (оба 73 кг), Алихан Цечоев (90 кг) и Нияз Билалов (100 кг).

В женском зачете выступят Сабина Гилязова, Дарья Пичкалкова (обе по 48 кг), Анастасия Поликарпова, Лилия Нугаева (обе по 52 кг) и Татьяна Лялина (78 кг).

Отметим, что турнир Большого шлема пройдет с 5 по 7 ноября в спортивном комплексе имени Гейдара Алиева.