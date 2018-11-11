Армянские болельщики устроили массовую потасовку на турнире бойцов ММА в Москве - ВИДЕО

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Массовой дракой завершился бой между спортсменами MMA Тимуром Нагибиным и Георгием Караханяом. Как сообщает Report, инцидент случился сразу после боя. Нагибин был дисквалифицирован за удар после гонга, победа присуждена Караханяну.
Когда члены команды Нагибина после боя уходили в раздевалку, на них попытались напасть несколько армянских болельщиков. Произошла массовая потасовка, в которую вмешался ОМОН, пишет Lenta.ru
Anar TağıyevАвтор новости