Армянские болельщики устроили массовую потасовку на турнире бойцов ММА в Москве - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Массовой дракой завершился бой между спортсменами MMA Тимуром Нагибиным и Георгием Караханяом. Как сообщает Report, инцидент случился сразу после боя. Нагибин был дисквалифицирован за удар после гонга, победа присуждена Караханяну.

Когда члены команды Нагибина после боя уходили в раздевалку, на них попытались напасть несколько армянских болельщиков. Произошла массовая потасовка, в которую вмешался ОМОН, пишет Lenta.ru