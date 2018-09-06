Армянская провокация в спорте: Фальсификация от бессилия - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Армении по дзюдо отказалась ехать в Баку на чемпионат мира, приведя смехотворный и провокационный довод. Якобы, Азербайджан, с которым Армения находится в состоянии войны, не обеспечит безопасность армянских спортсменов. Тут невольно приходит на ум крылатое выражение о плохом танцоре…

Во-первых, правительство Азербайджана полностью гарантировало безопасность членов армянской сборной в Баку. Гарантия безопасности от имени правительства и документ о визовой поддержке был предоставлен противоположной стороне. Копия письма направлена в Международную федерацию дзюдо (IJF) и Европейский союз дзюдо (EJU). Таким образом, заявление армян не более, чем вздор и абсурд.

Не столь отдаленное прошлое армян проливает свет на их фальсификации. Мир помнит все, а сами они, видимо, запамятовали, или запутались в собственной лжи, у которой, как известно, ноги коротки. Разве не армянские шахматисты приезжали в Баку на Кубок мира в 2005 году, или армянские борцы не участвовали в чемпионате мира 2007 года в Азербайджане, или может, армяне не были участниками I Европейских Игр "Баку-2015", после чего восторгались созданными им условиями. Что же изменилось, в чем тогда дело?!

Армянские спортсмены знают, что не миновать им позора в Баку. Нет у них дзюдоиста, способного повторить успех Эльмара Гасымова в Ереване.

За примерами далеко ходить не надо. Армения была представлена тремя дзюдоистами на минувшем чемпионате мира в Будапеште. Тогда Арсен Казарян (73 кг) и Сосе Баласанян (52 кг) вылетели с первой встречи, а Фердинанд Карапетян (73 кг) – со второй.

Трусость армян продиктована отнюдь не вопросом безопасности, а страхом опозориться. Зная, что вернутся из Азербайджана с пустыми руками, они, как всегда, прибегают к своему излюбленному приему – провокациям.

После нелепых заявлений касательно выступления армянских дзюдоистов в Баку, наступил черед капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна. Английский "Aрсенал", за который выступает этот футболист, попал в одну группу с "Карабахом" в Лиге Европы. 4 октября в рамках 2-го тура английский клуб станет гостем чемпиона Азербайджана. К тому же финальная встреча состязания сезона 2018/2019 пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Уже сейчас зарубежная пресса думает-гадает, прибудет ли 29-летний полузащитник армянского происхождения в Баку. Отказавшийся приезжать в Баку на матч с "Габалой" в составе дортмундской "Боруссии" 22 октября 2015 года в рамках группового этапа Лиги Европы Мхитарян, так прокомментировал ситуацию: "Я хотел приехать в Баку. Однако с точки зрения безопасности было решено не ехать туда, оставшись в Дортмунде. До меня Азербайджан посещали армянские борцы и шахматисты, однако футбол – совсем иное дело. Не могу ручаться за то, что случилось бы, окажись я в Баку".

Mхитарян может изощряться, сколько ему угодно. Однако, в отличие от дзюдоистов, его визит в Баку не связан лишь с его пожеланиями. Он – персона нон-грата в Азербайджане в связи с неоднократными незаконными визитами в оккупированный Нагорный Карабах с 2009 года.

Много раз приезжал он в Ханкенди, одаривая армянских участников войны за Нагорный Карабах бытовыми приборами.

В ходе одного из его визитов глава сепаратистского режима Бако Саакян наградил Мхитаряна орденом "Паштпан айреняц" (Армянский защитник) за развитие спорта в регионе и участие в различных благотворительных проектах...