Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена

Армяне устроили провокацию перед встречей бойца ММА Наримана Аббасова, выступающего за сборную Азербайджана и спортивный клуб "Габала" на турнире "AMC Fight Nights 100" в столице России Москве.

Армяне устроили провокацию перед встречей бойца ММА Наримана Аббасова, выступающего за сборную Азербайджана и спортивный клуб "Габала" на турнире "AMC Fight Nights 100" в столице России Москве.

Об этом Report сообщил тренер спортсмена, главный тренер бойцовского клуба "TT Fight" Шахрияр Аббасов.

По его словам, чтобы сорвать бой Н.Аббасова, распространив ложную информацию, они ввели организаторов в заблуждение: "На турнире был один представитель Армении, которого победил грузинский спортсмен. Бой должен был состояться 10 апреля, но был отложен. Так как это был 100-й турнир, зал на 15 тысяч зрителей был полностью заполнен. Армяне хотели, чтобы бой Наримана не состоялся. Потому что это была главная битва турнира, и они знали, что он победит".

Отметим, что Нариман Аббасов, встретившийся с представителем России, чемпионом Европы среди юниоров по вольной борьбе Шамилем Амировым, победил соперника техническим нокаутом в 3-м раунде.