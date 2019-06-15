“Армагеддон-2019”: Теймур Раджабов одержал вторую победу

В Москве стартовал шахматный шоу-турнир “Армагеддон-2019”.

Как сообщает "Report", для участия в нём приглашены 8 топ-шахматистов мира. Это – россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев и три представителя из других стран: Теймур Раджабов (Азербайджан), Борис Гельфанд (Израиль), Вэй И (КНР).

В первом матче Теймур Раджабов одержал победу над израильтянином Борисом Гельфандом (1,5:0,5), а в полуфинале потерпел поражение от россиянина Владимира Крамника со счетом 1:2. Две блиц-партии матча завершились вничью, а в партии "армагеддон" Крамник черными смог свести игру к ничьей и добиться итоговой победы. Несмотря на поражение, Теймур Раджабов одержал вторую победу: Т.Раджабов - Даниил Дубов - 1:2.

Раджабов продолжает выступление в московском турнире, так как по регламенту каждый участник имеет право на одно поражение.

Шахматисты играют друг с другом две блиц-партии, и если по их итогам не будет выявлен победитель, то проводится партия "армагеддон", в которой белые фигуры имеют пять минут игрового времени, а черные – четыре, при этом белых устраивает только победа, а черным для успеха достаточно свести партию вничью. Кроме того, в ходе партии у шахматистов измеряется пульс в режиме реального времени.