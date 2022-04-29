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Ариф Рагимов: У нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе

Ариф Рагимов: У нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе "Мы не чувствуем никакого давления, потому что у нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе".
Индивидуальные
29 апреля 2022 г. 10:53
Ариф Рагимов: У нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе

"Мы не чувствуем никакого давления, потому что у нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Baku City Circuit Ариф Рагимов.

По его словам, в городах растет спрос на проведение Гран-при: "Думаю, что на самом деле это создает больше проблем для команд, чем для промоутеров, потому что в результате количество гонок, вероятно, возрастет".

"Если у вас есть три Гран-при в одной стране, например, в США, или четыре в странах Ближнего Востока, которые борются за место, тогда вы, скорее всего, столкнетесь с давлением со стороны организаторов. Честно говоря, не думаю, что нам нужно многое менять. Мы довольны схемой трассы — она сложная, захватывающая и, как мы уже говорили, очень хорошо демонстрирует город Баку. По той же причине мы не заинтересованы в проведении гонки ночью, так как хотим, чтобы люди увидели прекрасный город, который есть у нас в Азербайджане", — сказал Рагимов.

В этом сезоне Формулы-1 Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.

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Версия на азербайджанском языке Arif Rəhimov: "Regionumuzda rəqabət aparacağımız Qran-pri yoxdur"

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