Ариф Рагимов: У нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе

"Мы не чувствуем никакого давления, потому что у нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе".

"Мы не чувствуем никакого давления, потому что у нас нет конкуренции с другими Гран-при в нашем регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Baku City Circuit Ариф Рагимов.

По его словам, в городах растет спрос на проведение Гран-при: "Думаю, что на самом деле это создает больше проблем для команд, чем для промоутеров, потому что в результате количество гонок, вероятно, возрастет".

"Если у вас есть три Гран-при в одной стране, например, в США, или четыре в странах Ближнего Востока, которые борются за место, тогда вы, скорее всего, столкнетесь с давлением со стороны организаторов. Честно говоря, не думаю, что нам нужно многое менять. Мы довольны схемой трассы — она сложная, захватывающая и, как мы уже говорили, очень хорошо демонстрирует город Баку. По той же причине мы не заинтересованы в проведении гонки ночью, так как хотим, чтобы люди увидели прекрасный город, который есть у нас в Азербайджане", — сказал Рагимов.

В этом сезоне Формулы-1 Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.