Ариф Рагимов о значимости "Формулы 1" для Азербайджана

"Мы всегда отмечали, что предстоящее в Баку Гран-При Азербайджана "Формула 1" - это не просто образцовое мероприятие, но и искра экономических, социальных и культурных перемен. Они открывают для всех, кто здесь живет и работает, большие возможности и пользу".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК) Ариф Рагимов.

По его словам, отчет последних нескольких лет ясно показывает, что реальность превзошла все ожидания: "У нас есть новый контракт, гарантирующий проведение нами Гран-При как минимум до 2023 года. Проводя в Баку столь престижную автогонку, мы с нетерпением и большим оптимизмом ждем долгосрочного успеха".

Гран-При "Формула 1" проводится в Баку с 2016 года. В этом году Гран-При Азербайджана состоится 5-7 июня.