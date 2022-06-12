Ариф Рагимов: На треке в Баку может случиться всякое

На треке в Баку может случиться всякое — неожиданные события».

На треке в Баку может случиться всякое — неожиданные события.

Об этом заявил исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit Ариф Рагимов, говоря о Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

"Считаю, что соревнования прошли успешно. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами. В 6-й гонке победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстапен. Каждый год здесь разные победители. На этот раз этот синдром не изменился.

Я думал, что победит Макс Ферстапен или его товарищ по команде Серхио Перес. Я считал фаворитом Red Bul", - отметил Рагимов.

Отметим, что в Формуле 1 Макс Ферстаппен из Red Bull впервые стал победителем Ган-при Азербайджана.