О нас

Ариф Рагимов: На треке в Баку может случиться всякое

Ариф Рагимов: На треке в Баку может случиться всякое На треке в Баку может случиться всякое — неожиданные события».
Индивидуальные
12 июня 2022 г. 18:51
Ариф Рагимов: На треке в Баку может случиться всякое

На треке в Баку может случиться всякое — неожиданные события.

Об этом заявил исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit Ариф Рагимов, говоря о Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

"Считаю, что соревнования прошли успешно. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами. В 6-й гонке победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстапен. Каждый год здесь разные победители. На этот раз этот синдром не изменился.

Я думал, что победит Макс Ферстапен или его товарищ по команде Серхио Перес. Я считал фаворитом Red Bul", - отметил Рагимов.

Отметим, что в Формуле 1 Макс Ферстаппен из Red Bull впервые стал победителем Ган-при Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Arif Rəhimov: "Azərbaycan Qran-prisində hər şey baş verə bilər"

Другие новости из категории

Награждены победители Гран-при Азербайджана
Награждены победители Гран-при Азербайджана
12 июня 2022 г. 17:12
Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Азербайджана
Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Азербайджана
12 июня 2022 г. 16:40
Формула 1: Еще один гонщик сошел с дистанции
Формула 1: Еще один гонщик сошел с дистанции
12 июня 2022 г. 16:22
Формула 1: Гонщик Феррари сошел с дистанции
ФотоФормула 1: Гонщик "Феррари" сошел с дистанции
12 июня 2022 г. 15:24
Формула 1: Состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана
12 июня 2022 г. 14:48
Немецкий пилот на Формуле в Баку призвал всех к миру
Немецкий пилот на Формуле в Баку призвал всех к миру
12 июня 2022 г. 14:15
Посол США: Я взволнован, потому что от Майами до Миннеаполиса наблюдают за гонкой в Баку
Посол США: Я взволнован, потому что от Майами до Миннеаполиса наблюдают за гонкой в Баку
12 июня 2022 г. 13:48
Формула 2: Награждены победители Гран-при Азербайджана
ВидеоФормула 2: Награждены победители Гран-при Азербайджана
12 июня 2022 г. 12:43
В Баку стал известен победитель гонки Формулы 2
В Баку стал известен победитель гонки Формулы 2
12 июня 2022 г. 12:18
Формула 2: Лидер гонки попал в аварию
Формула 2: Лидер гонки попал в аварию
12 июня 2022 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi