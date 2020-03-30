Ариф Рагимов: Если "Формула-1" не состоится, правительство не потеряет деньги

"Думаю, что не проведение этапа гонок в Баку приведет к большой потере доходов для "Формулы-1".
Как сообщает Report, такое мнение высказал исполнительный директор Операционной компании Бакинского городского кольца Ариф Рагимов в интервью изданию Motorsport.
Он добавил, что нынешняя ситуация является форс-мажорной: "Этот вопрос вне нашего контроля. Это форс-мажорная ситуация не только для нас, но и для всего мира".
По словам Рагимова, подобный сценарий предусмотрен контрактом с "Формулой 1", и поэтому не придется делать какие-либо платежи: "В контракте есть пункты о форс-мажорной ситуации. Если гонка не состоится, наше правительство не потеряет деньги. От нас не будет зависеть не проведение "Формулы 1".
Отметим, что ранее руководство "Формулы-1" в связи с ситуацией по коронавирусу отменило 2 Гран-при, еще 5 были отложены. Гран-При Азербайджана должно было состояться 5-7 июня.