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Ариф Мамедов: Армянские спортсмены продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к нашей команде

Ариф Мамедов: Армянские спортсмены продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к нашей команде В международном турнире, который прошел в Батуми с участием 10 стран, Армения была представлена большой делегацией.
Индивидуальные
5 июля 2023 г. 03:23
Ариф Мамедов: Армянские спортсмены продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к нашей команде

В международном турнире, который прошел в Батуми с участием 10 стран, Армения была представлена большой делегацией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации каратэ-до Азербайджана Ариф Мамедов.

По его словам, все спортсмены были проинструктированы перед соревнованием: "Армянские спортсмены продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к азербайджанской команде. Однако наши спортсмены, как граждане страны-победительницы, никак на них не отреагировали. Поздравляю всех спортсменов, которые достойно представили Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке Arif Məmmədov: “Erməni idmançılar bizim komandamıza qarşı qeyri-etik davranış sərgilədilər”

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