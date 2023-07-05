Ариф Мамедов: Армянские спортсмены продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к нашей команде

В международном турнире, который прошел в Батуми с участием 10 стран, Армения была представлена большой делегацией.

В международном турнире, который прошел в Батуми с участием 10 стран, Армения была представлена большой делегацией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации каратэ-до Азербайджана Ариф Мамедов.

По его словам, все спортсмены были проинструктированы перед соревнованием: "Армянские спортсмены продемонстрировали неэтичное поведение по отношению к азербайджанской команде. Однако наши спортсмены, как граждане страны-победительницы, никак на них не отреагировали. Поздравляю всех спортсменов, которые достойно представили Азербайджан".