Араз Агаларов впервые организует в России спортивную выставку "Sports World 2020"

Проживающий в России миллиардер, азербайджанец Араз Агаларов впервые в этой стране организует спортивную выставку "Sports World 2020".

Об этом Report сообщил директор выставки Андрей Симонов.

По его словам, весной следующего года Москва на несколько дней станет мировой столицей спортивного бизнеса.

14-16 мая в МВЦ "Крокус Экспо" при принадлежащей А.Агаларову группе компаний "Crocus Group" при поддержке министерства спорта России и Олимпийского комитета России пройдет первая международная выставка "Sports World 2020".

Выставка расположится на площади в 13 тыс. кв. м, а её участниками станут более 300 компаний со всего мира.

"Основные темы "Sports World 2020" - мировые тренды и современные технологии в спорте. В рамках выставки пройдёт большая профессиональная конференция. Участие в этом бизнес-форуме примут руководители спортивных федераций, научных учреждений, крупнейших компаний, эксперты из России, Европы, США и Китая, представители СМИ. Для простых любителей спорта на Sports World 2020 будет работать музыкально-спортивный фестиваль: уличные активности и турниры, мастер-классы и автограф-сессии звёзд спорта, большой концерт.

Отметим, что вход на Sports World 2020 - бесплатный. "Крокус Экспо" готов принять более 10 тыс. посетителей.