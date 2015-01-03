​Еще один украинский спортсмен продолжит карьеру в Азербайджане

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Еще один член Украинской Федерации Плавания решил продолжить карьеру в Азербайджане.

Как передает Report, об этом Sport-express рассказала тренер сборной Украины Тамара Токмачева.

По ее словам, следом за олимпийским призером Алексеем Пригоровым в направлении Баку летит и 28-летний Антон Захаров.

Тренер объяснил этот шаг с материальным положением.

Захаров, в 2003 году бравший "серебро" чемпионата мира, специализируется на прыжках с 10-метровой вышки.

Напомним, что в 2014 году в эту страну уехали байдарочница Инна Осипенко-Радомская и гимнаст Олег Степко.