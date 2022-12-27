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Антидопинговое нацагентство Азербайджана провело 1 456 тестов с начала года

Антидопинговое нацагентство Азербайджана провело 1 456 тестов с начала года В 2022 году AMADA всего провело 1 456 тестов.
Индивидуальные
27 декабря 2022 г. 12:52
Антидопинговое нацагентство Азербайджана провело 1 456 тестов с начала года

В 2022 году AMADA всего провело 1 456 тестов.

Как передает Report, об этом директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли сообщила на пресс-конференции по итогам года.

По ее словам, из них 770 были проведены в период соревнований, 686 – вне соревнований: "В 2022 году было принято решение о санкциях по 7 нарушениям антидопинговых правил. Было принято два санкционных решения по боксу, 2 – по пауэрлифтингу и по 1 – в борьбе, карате и кикбоксинге".

Руководитель агентства отметила, что исследовательский отдел AMADA рассмотрел 382 вопроса в 2022 году: "Из них 28 были связаны с нарушением антидопинговых правил, 43 – с предоставлением неверной информации. Из них, 272 проведены на основании протокола о допинг-контроле, 16 – изобличительной информации, 23 – целевых тестов".

Ш.Гусейнли напомнила, что в течение года с участием 4,5 тыс. человек было проведено 47 просветительских семинаров, 10 вебинаров, 12 массовых агитационных мероприятий, 20 мероприятий: "Такие мероприятия прошли и в регионах, в них приняли участие более 1,3 тыс. спортсменов, тренеров, судей и спортивных учителей".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik direktoru: "AMADA tərəfindən 2022-ci ildə ümumilikdə 1456 test götürülüb"

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