Aнтидопинговое агентство успешно реализовало еще один международный проект

Состоялось очередное заседание экспертной группы по правам человека Совета Европы.

Состоялось очередное заседание экспертной группы по правам человека Совета Европы.

Как сообщили Report в Азербайджанском национальном антидопинговом агентстве, директор агентства, заместитель председателя экспертной группы Шафаг Гусейнли приняла участие в работе заседания.

На мероприятии были обсуждены общие принципы справедливых слушаний при антидопинговых расследованиях, рекомендованных Комитетом министров Совета Европы.

Выступив на заседании, Ш. Гусейнли рассказала о своем авторском проекте, связанном с обеспечением прав спортсменов во время антидопингового разбирательства. Данный проект был представлен на 52-м заседании мониторинговой группы антидопинговой конвенции в декабре прошлого года и получил поддержку Совета Европы.