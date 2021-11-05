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Aнтидопинговое агентство успешно реализовало еще один международный проект

Aнтидопинговое агентство успешно реализовало еще один международный проект Состоялось очередное заседание экспертной группы по правам человека Совета Европы.
Индивидуальные
5 ноября 2021 г. 16:47
Aнтидопинговое агентство успешно реализовало еще один международный проект

Состоялось очередное заседание экспертной группы по правам человека Совета Европы.

Как сообщили Report в Азербайджанском национальном антидопинговом агентстве, директор агентства, заместитель председателя экспертной группы Шафаг Гусейнли приняла участие в работе заседания.

На мероприятии были обсуждены общие принципы справедливых слушаний при антидопинговых расследованиях, рекомендованных Комитетом министров Совета Европы.

Выступив на заседании, Ш. Гусейнли рассказала о своем авторском проекте, связанном с обеспечением прав спортсменов во время антидопингового разбирательства. Данный проект был представлен на 52-м заседании мониторинговой группы антидопинговой конвенции в декабре прошлого года и получил поддержку Совета Европы.

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