Aнтидопинговое агентство успешно реализовало еще один международный проект

Состоялось очередное заседание экспертной группы по правам человека Совета Европы.
Как сообщили Report в Азербайджанском национальном антидопинговом агентстве, директор агентства, заместитель председателя экспертной группы Шафаг Гусейнли приняла участие в работе заседания.
На мероприятии были обсуждены общие принципы справедливых слушаний при антидопинговых расследованиях, рекомендованных Комитетом министров Совета Европы.
Выступив на заседании, Ш. Гусейнли рассказала о своем авторском проекте, связанном с обеспечением прав спортсменов во время антидопингового разбирательства. Данный проект был представлен на 52-м заседании мониторинговой группы антидопинговой конвенции в декабре прошлого года и получил поддержку Совета Европы.