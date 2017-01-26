Аннулированы результаты выборов на пост председателя НОК Грузии

Тбилиси. 26 января. REPORT.AZ/ Коллегия гражданских дел Тбилисского городского суда приняла решение о признании недействительными результатов выборов на пост председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом пишет спортивная газета "Lelo".

Хотя в НОК информацию подтвердили, все же от комментариев воздержались.

Как пишет газета, выборы на пост председателя НОК прошли 23 декабря 2016 года. Суд рассмотрел жалобу другого кандидата на пост председателя НОК Ираклия Медзмариашвили, после чего принял решение аннулировать результаты.

На отчетном заседании председателя НОК И.Медзмариашвили заявил о вероятности серьезных правонарушений при регистрации кандидатов.

В судебном решении говорится, что НОК должен вернуться к уровню, который наблюдался до выборов, и решения, принятые комитетом после 23 декабря 2016 года, считаются недействительными.

Суд считает, что действительно при регистрации кандидатов были допущены правонарушения.

Отметим, что на выборах 23 декабря 2016 года присутствовали 135 из 136-ти представителей.

На заседании председателем НОК был переизбран Лери Хабелов (78 голосов "за", 57 - "против").