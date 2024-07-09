Анар Джафарли: На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов

На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов.
Об этом Report сообщил борец сборной Азербайджана по вольной борьбе U-20 Анар Джафарли, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.
"Поздравляю своих товарищей по команде. Мы могли бы достигнуть более высоких результатов. Во всех своих поединках я побеждал с явным преимуществом. В финальном поединке проиграл из-за незначительной ошибки", - сказал он.
А.Джафарли отметил, что в предстоящем крупном турнире он будет стремиться к еще более высоким достижениям: "На чемпионате мира эта ошибка не повторится. Благодарю Министерство молодежи и спорта, руководство Федерации борьбы Азербайджана, тренерский штаб сборной и своего личного тренера, а также своих родителей”.