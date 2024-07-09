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Анар Джафарли: На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов

Анар Джафарли: На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов.
Индивидуальные
9 июля 2024 г. 03:40
Анар Джафарли: На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов

На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов.

Об этом Report сообщил борец сборной Азербайджана по вольной борьбе U-20 Анар Джафарли, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

"Поздравляю своих товарищей по команде. Мы могли бы достигнуть более высоких результатов. Во всех своих поединках я побеждал с явным преимуществом. В финальном поединке проиграл из-за незначительной ошибки", - сказал он.

А.Джафарли отметил, что в предстоящем крупном турнире он будет стремиться к еще более высоким достижениям: "На чемпионате мира эта ошибка не повторится. Благодарю Министерство молодежи и спорта, руководство Федерации борьбы Азербайджана, тренерский штаб сборной и своего личного тренера, а также своих родителей”.

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Версия на азербайджанском языке Anar Cəfərli: Güləş üzrə dünya çempionatında daha yaxşı nəticələr əldə edəcəyik

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