Анар Джафарли: На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов

На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов.

На чемпионате мира по борьбе мы добьемся лучших результатов.

Об этом Report сообщил борец сборной Азербайджана по вольной борьбе U-20 Анар Джафарли, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

"Поздравляю своих товарищей по команде. Мы могли бы достигнуть более высоких результатов. Во всех своих поединках я побеждал с явным преимуществом. В финальном поединке проиграл из-за незначительной ошибки", - сказал он.

А.Джафарли отметил, что в предстоящем крупном турнире он будет стремиться к еще более высоким достижениям: "На чемпионате мира эта ошибка не повторится. Благодарю Министерство молодежи и спорта, руководство Федерации борьбы Азербайджана, тренерский штаб сборной и своего личного тренера, а также своих родителей”.