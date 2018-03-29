Анар Багиров: Четко выдерживается план по подготовке ко II Европейским играм

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Делегаты европейских Национальных олимпийских комитетов и представители ЕОК довольны ходом подготовки ко II Европейским играм.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сказал журналистам главный консультант Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Пирс О'Каллаган во время посещения стадиона "Динамо".

Он поделился впечатлениями о ходе работ на "Динамо":

"Мы знаем, что это исторический объект. Очень интересно наблюдать за реконструкцией стадиона, как сочетаются его историческая часть и современные технологии. Должен отметить, что стадион за последний год значительно преобразился. Уверен, многие любители спорта ждут того момента, когда можно будет приобрести билеты на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр".

Общестроительные работы на стадионе "Динамо" завершены. Сейчас ведется отделка внутренних помещений и монтаж кровли стадиона. К 31 мая планируется завершить все основные работы на этом объекте.

Представитель НОК Азербайджана Анар Багиров подчеркнул, что Минск имеет высокую степень готовности к старту II Европейских игр:

"Группа, которая сегодня посетила Минск, приятно удивлена готовностью столицы Беларуси к предстоящему европейскому форуму. Многие объекты могут уже в ближайшее время принять соревнования международного уровня, четко выдерживается план по подготовке, это ощущается на каждом спорткомплексе".

Делегация европейских НОК ознакомилась также с работой минского комплекса Sporting Сlub, где состоятся соревнования по стендовой стрельбе.

Напомним, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах, в соревнованиях примут участие более 4000 атлетов из 50 стран. I Европейские игры прошли в Баку с 12 по 28 июня 2015 года.